Entrega Gallardo renovada calle 70 en Villa de Pozos

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la reconstrucción de la Calle 70, entre Calle 30 y avenida Seminario en el municipio de Villa de Pozos, que detonará el desarrollo de zonas habitacionales y comerciales, disparará la plusvalía de las propiedades y fortalecerá la seguridad de ésta y otras colonias aledañas, con una inversión de 10.26 millones de pesos.

Con el frío de la mañana y la alegría de las familias de la zona, durante el evento, el mandatario estatal destacó que Villa de Pozos fue una de las zonas más olvidadas durante décadas por la "herencia maldita", mientras que ahora ya se han invertido más de 600 millones de pesos en 85 obras, cambiando el rostro de este nuevo municipio y la vida de miles de familias.

Acompañado por autoridades municipales, el gobernador Ricardo Gallardo destacó que durante este 2026 se consolidarán obras para beneficio de la Zona Metropolitana, y transformar a Villa de Pozos como un polo de desarrollo moderno, competitivo y con bienestar social para todas y todos, incluyendo la rehabilitación de la avenida Seminario y el encapsulamiento de las aguas negras de la zona, nuevos parques urbanos, escuelas, las laterales de la Carretera 57 de Circuito Potosí hasta el Eje 128, entre muchas otras, con una inversión histórica.

La reconstrucción de la calle 70 beneficia a habitantes de Prados

de San Vicente 2ª Sección, Jardines del Rosario, Azteca, Cecilia Ocelli, Libertad, San Cristóbal, Ciudad 2000, Los Silos y Las Mercedes.