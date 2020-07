Epidemia llega a la Sria. del Bienestar

De 46 pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés), aplicadas a trabajadores de la oficina local de la Secretaría del Bienestar, cinco resultaron positivas a Covid-19, reportó Miguel Ángel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

Refirió que no se trata de un brote, porque los empleados no tenían contacto entre sí y en la actualidad existe transmisión generalizada del virus SARS-Cov-2, es decir, las personas pueden contagiarse en cualquier lugar.

En conferencia de prensa, el también epidemiólogo de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), aclaró que las cinco personas fueron hallazgos, pues no tenían síntomas ni signos respiratorios, es decir, son asintomáticos.

"La transmisión es generalizada. Todos tenemos que guardar las medidas preventivas con esa secretaría como otras dependencias del Gobierno del Estado y representaciones federales", enfatizó.

A su vez, Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Ssa, enfatizó que no se puede descartar transmisión del virus SARS-Cov-2 a los beneficiarios de programas sociales, toda vez que son población en general.

"No podríamos determinar exactamente, ya que desconocemos si son o no beneficiarios de ello, no es algo que directamente corresponde a Salud estar cuestionando para brindar la atención. Al contrario, nosotros atendemos por igual a toda la población", concluyó.