Es "muy temprano" para hablar de la gubernatura: Galindo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo sentirse halagado y comprometido por el hecho de que el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga lo señalara como un aspirante idóneo a la gubernatura potosina para el 2027, sin embargo, también consideró que es "muy temprano para hablar de ese tema".

En entrevista, explicó que De los Santos Fraga acudió este martes al Palacio Municipal "para otros temas, pues yo me reúno frecuentemente con él porque se trata de un exalcalde y exgobernador muy exitoso. Cuando yo tengo dudas sobre algún tema, lo platico con él".

Dijo haber visto al exgobernador "muy bien, lo vi muy fuerte" y agregó que lo que expresó sobre su posible candidatura a gobernador "me halaga y me compromete. Viniendo de un personaje como Don Marcelo, las expresiones y proyecciones que hace de mi persona yo las agradezco".

Enseguida, atajó: "Vamos a trabajar. Yo lo que quiero, es ser un buen alcalde. La reelección nos pone en una buena condición. Seis años de estar gobernando la ciudad nos pondrán bien para los próximos procesos electorales, aunque creo que es temprano todavía para adelantarnos en este tema", insistió.

"Yo voy a seguir trabajando, pues habrá cuando menos dos años de mucho esfuerzo. Tengo muchas sorpresas que informar. Más que el 20 de septiembre, será el 1 de octubre cuando les presente cosas que les van a gustar y lo que quiero es eso: gobernar muy bien. No me quiero desconcentrar de gobernar San Luis. No perder el rumbo de lo que estoy viviendo ahora", concluyó.