Es obligatorio el uso de casco para los motociclistas

La Guardia Civil de Villa de Pozos, reactivó su campaña de recomendaciones para motociclistas, con énfasis en el uso obligatorio del casco protector para tripulante y acompañante como medida básica para reducir lesiones graves y muertes en hechos de tránsito.

La corporación recordó que, además de ser un requisito legal de acuerdo con el artículo 65, numeral XIII del Reglamento de Tránsito vigente, el casco debe cumplir con la Normal Oficial Mexicana (NOM) aplicable en la materia, la cual, aunque no la refiere el citado Reglamento, es la NOM-206-SCFI/SSA2-2018.

Esta norma define especificaciones de atenuación del impacto, penetración, sistema de retención, configuración y otros aspectos para garantizar la resistencia del casco y su capacidad real de absorción de golpes. En Villa de Pozos, como en el resto de la zona metropolitana, muchos motociclistas, por razones de presupuesto, portan cascos que no cumplen con la NOM aplicable.

El llamado de la Guardia Civil ocurre en un contexto de crecimiento sostenido en los accidentes que involucran motociclistas en San Luis Potosí. De acuerdo con cifras recopiladas por Pulso Diario de San Luis, los siniestros con motocicleta aumentaron 95 por ciento entre 2020 y 2024, al pasar de 649 a más de mil 260 casos anuales. En total, durante ese periodo se registraron cuatro mil 811 colisiones de este tipo en la entidad, una tendencia que ha continuado al alza en los últimos meses.

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Villa de Pozos concentra un flujo vehicular elevado por su conexión con la Zona Industrial del Potosí y corredores de alta velocidad, por lo que reforzar la prevención entre motociclistas es una prioridad. Además del casco, se recomienda el uso de guantes, calzado adecuado y ropa con elementos reflejantes, así como respetar límites de velocidad y evitar maniobras riesgosas.