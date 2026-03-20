Es real el robo de camiones de alimentos y acero

El consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) Raúl Torres Mendoza, confirmó las denuncias múltiples por el robo de camiones con mercancías que está pegando más duro a los abarroteros y a los acereros.

Explicó que han realizado diversos movimientos en la Guardia Nacional, pero es fecha que no mejora la situación con el autotransporte de carga, porque los asaltos continúan y les llegan todos los días reportes que ponen evidencia un aproximado de 1.5 robos de camiones por día.

Explicó que ya sostuvieron una reunión con la guardia nacional En días pasados y los transportistas expusieron las cifras generadas por las propias autoridades. "Se siguen robando los camiones en las carreteras, en trayectos de Matehuala hacia El Huizache, del Huizache a San Luis Potosí y de la capital a los límites con el estado de Guanajuato".

Dijo que no se ha reducido el índice de robos como quisieran sino que al revés, van aumentando, como si hubiera un plan diseñado para ese fin.

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Dijo que exigen la guardia nacional que haga patrullajes en las carreteras, porque a veces solo aparece una sola patrulla en todo el tramo de San Luis Potosí a Querétaro.

Dijo que el mes pasado aumentó de manera exponencial el robo de abarrotes, de manera simultánea al acero. "Tal parece que están aprovechando todo lo que ocurre alrededor, porque hasta el diesel ya está muy caro y eso afecta directo al autotransporte".