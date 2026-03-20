logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Es real el robo de camiones de alimentos y acero

Las maniobras delincuenciales le han pegado a los abarroteros y acereros

Por Martín Rodríguez

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Es real el robo de camiones de alimentos y acero

El consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) Raúl Torres Mendoza, confirmó las denuncias múltiples por el robo de camiones con mercancías que está pegando más duro a los abarroteros y a los acereros.

Explicó que han realizado diversos movimientos en la Guardia Nacional, pero es fecha que no mejora la situación con el autotransporte de carga, porque los asaltos continúan y les llegan todos los días reportes que ponen evidencia un aproximado de 1.5 robos de camiones por día. 

Explicó que ya sostuvieron una reunión con la guardia nacional En días pasados y los transportistas expusieron las cifras generadas por las propias autoridades. "Se siguen robando los camiones en las carreteras, en trayectos de Matehuala hacia El Huizache, del Huizache a San Luis Potosí y de la capital a los límites con el estado de Guanajuato".

Dijo que no se ha reducido el índice de robos como quisieran sino que al revés, van aumentando, como si hubiera un plan diseñado para ese fin. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Dijo que exigen la guardia nacional que haga patrullajes en las carreteras, porque a veces solo aparece una sola patrulla en todo el tramo de San Luis Potosí a Querétaro.

Dijo que el mes pasado aumentó de manera exponencial el robo de abarrotes, de manera simultánea al acero. "Tal parece que están aprovechando todo lo que ocurre alrededor, porque hasta el diesel ya está muy caro y eso afecta directo al autotransporte".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos
    Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos

    Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos

    SLP

    Redacción

    Ocho establecimientos fueron inspeccionados; detectan faltas graves en seguridad y operación

    Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González
    Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González

    Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González

    SLP

    El Universal

    El coordinador del PVEM en el Senado, destaca la importancia de la reciprocidad en alianzas electorales.

    Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos
    Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos

    Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos

    SLP

    Pulso Online

    La comisión especial garantiza que la subasta se realice conforme a la normatividad y con claridad, asegura secretario general

    Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha
    Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha

    Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha

    SLP

    Citlally Montaño

    Menor trabaja en crucero y se expone al tráfico