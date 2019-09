"Es un burdo trabajo de recopilación", dice Grupo Salinas sobre reportaje de The Wall Street Journal

Grupo Salinas calificó como "un burdo trabajo de recopilación disfrazado de periodismo" una publicación de The Wall Street Journal en la que vincula a su director con la empresa Fertinal y acusó que el propósito del texto es "atacar la buena reputación del señor Ricardo Salinas Pliego y su relación con el Presidente López Obrador".

El pasado 4 de septiembre el diario estadounidense publicó un reportaje firmado por Robbie Whelan, corresponsal en la Ciudad de México, en el que vinculaba a Salinas Pliego a entidades con sede en Europa que poseían grandes acciones de Grupo Fertinal, según personas familiarizadas con el asunto y documentos corporativos internos.

Cabe recordar que desde el 20 de julio la revista mexicana Proceso dio a conocer esta información en un amplio reportaje de Mathieu Tourliere en el que detalló que el dueño de Grupo Salinas tuvo puestos clave dentro de la compañía, según documentos corporativos de Grupo Fertinal a los que tuvo acceso.

De acuerdo con ambos medios, este empresario se habría beneficiado con una operación fraudulenta de la que se acusa además a Emilio Lozoya y a Alonso Ancira, conocido como "el rey del acero", dueño de Altos Hornos de México SA (AHMSA), quien está en calidad de preso en España.

En respuesta, el área de Asuntos Públicos de Grupo Salinas envió una carta dirigida al editor de correspondencia de The Wall Street Journal, Timothy Lemmer, en la que denunció que el reportaje de Whelan se trata de una recopilación de información ya publicada y que tiene como intención dañar la reputación de su director y su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El Señor Robbie Whelan quiere transformar la verdad y ajustarla a sus expectativas. Su texto es un burdo trabajo de recopilación de información ya publicada y de elementos inconexos, disfrazados de periodismo, donde sin pruebas y con solo dichos busca atacar la buena reputación del señor Ricardo Salinas Pliego t su relación con el Presidente López Obrador", señala el documento.

En dicho escrito, el corporativo mexicano dijo estar orgulloso por la "exitosa" transacción de Fertinal y aseguró que se ha demostrado que esta compra-venta fue "totalmente transparente y legal, auditada por empresas de clase mundial.

De acuerdo con Grupo Salinas, Fertinal era una organización productiva, exportadora y competitiva al momento de ser adquirida por Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien señaló como único responsable del actual estado de la empresa.

"Pemex compró una empresa activa y exitosa. El actual estado de Fertinal es responsabilidad exclusiva de sus compradores, quiene despidieron al persona calificado y desarticularon su sólida estructura operativa, terminando con un negocio en crecimiento y condenándolo al fracaso", aseveró.

Finalmente, en la carta enviada al diario estadounidense, Grupo Salinas recalcó que el reportaje de Robbie Whelan sólo retoma declaraciones sin sustento, y acusó que dicho reportaje parece tener como intención influir la política mexicana.

"Sorprende y preocupa que un medio establecido como el all Street Journal publique este tipo de piezas que parecen más buscar ser jugadores en la política mexicana que portadores de la verdad", finalizó.

AMLO RESPALDA A SALINAS

Luego de que fuera publicado el reportaje del WSJ, el Presidente López Obrador decidió públicamente no remover de su consejo asesor empresarial a Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México y amigo personal.

El Jefe del Ejecutivo fue cuestionado al respecto por una reportera durante su conferencia matutina del día de ayer.

–¿Usted reconsideraría que este empresario formara parte de su consejo asesor o los convenios que tiene con Banco Azteca para bajar los recursos de los programas sociales...

–No –interrumpió el Presidente.

–...dados los posibles vínculos de corrupción? –preguntó una periodista.

–No –insistió el Presidente.

"Como tú lo estás expresando: son ´presuntos vínculos´. Usaste bien la palabra ´posible´. Como ´presunto´, o sujeto a investigación. Ni siquiera lo está atendiendo una autoridad. Creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso. Nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado. No puede haber juicios sumarios y menos hacerlo aquí, porque tomaría yo partido y afectaría la dignidad de las personas y eso no se puede hacer", dijo.

"Y no me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal, porque yo los he padecido diciendo mentiras. No porque sea el Wall Street Journal. Es mejor el Reforma. Este, este –rió–, vamos a esperar.

Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que va a esperar a ver lo que sucede en el caso, sin embargo, reiteró que "no hay impunidad, no hay influyentismo y no se permite la corrupción, pero también vamos a actuar con responsabilidad".

Ricardo Salinas Pliego, quien dirige un imperio comercial con activos en banca, radiodifusión y venta minorista, está vinculado a entidades con sede en Europa que poseían grandes acciones de Grupo Fertinal, según personas familiarizadas con el asunto y documentos corporativos internos revisados por The Wall Street Journal.