Escuela Municipal abre inscripciones
El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez abrió una convocatoria para integrar una nueva generación de estudiantes de la Escuela Municipal de Música.
La convocatoria quedó abierta para niñas, niños y jóvenes de 8 a 15 años que puedan integrarse a partir del 5 de enero a clases de formación musical gratuita.
La Escuela Municipal de Música reanuda sus clases y mantiene abiertas sus inscripciones a la infancia y adolescencia de 8 a 15 años de edad, que tengan interés en aprender a desarrollar habilidades musicales.
Los lunes, la escuela proporcionará atención a coros e instrumentos de aliento como trompeta, saxofón, melódica y clarinete; los martes imparten clases de piano y guitarra; los miércoles trabajan con batería, percusiones e instrumentos de viento; los jueves continúan piano, guitarra y coros y los viernes permitirán el acceso a los niños y jóvenes a clases de ensamble y percusiones.
La educación artística impartida en la Escuela Municipal de Música busca fortalecer el talento local desde la infancia y acercar a niñas, niños entre 8 y 15 años de edad a las artes musicales, sin ningún costo para las familias, ya que el acceso a instrumentos está garantizado para todas y todos los alumnos interesados.
La alcaldía informó que el único requisito para integrarse a estos grupos es contar con el interés y la disposición de aprender la interpretación de uno o varios instrumentos musicales.
Luego, los padres podrán acompañarlos a realizar su inscripción gratuita en las oficinas ubicadas en el Teatro y Centro Cultural "Doroteo Arango" de Soledad, en la colonia Rancho Blanco, donde los instructores imparten las clases de 15:00 a 20:00 horas.
