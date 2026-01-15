Escuelas deben respetar protocolos por frío extremo

Directivos de escuelas de educación básica de Soledad de Graciano Sánchez, deben aplicar las medidas de protección de las y los estudiantes frente al frío de la temporada, pues se trata de ordenanzas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y no solamente del gobierno municipal.

Velia Guadalupe Castro Granja, directora de Educación y Acción Cívica de la administración soledense, explicó que, desde el primer día de regreso a las aulas, esta dependencia ha estado en contacto con directivos de los planteles para verificar que se observen los protocolos de prevención ante las bajas temperaturas.

Recordó que en las escuelas debe haber tolerancia de media hora a la entrada del turno matutino y de media hora a la salida del vespertino. También se debe ser tolerante en cuanto a la ropa abrigadora que portan las y los estudiantes, aunque ésta no permita la visibilidad del uniforme escolar.

La aplicación de filtros de detección de síntomas respiratorios fue consideraba como crucial por la funcionaria, quien explicó que hay tres filtros principales: El primero es el que las madres y padres de familia aplican en el hogar; el segundo, el que se ejerce en el acceso principal de la escuela, y el tercero, el que las y los docentes aplican en su propio salón de clases.

Castro Granja destacó la importancia de estos filtros para evitar contagios entre estudiantes, docentes y personal administrativo y reiteró que se trata de medidas que se aplican de manera obligatoria no solamente en Soledad, sino en todo el estado potosino.