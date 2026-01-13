Escuelas soledenses reportan cero ausentimo por frío

logo pulso
Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

SLP

La cifra corresponde al primer día de clases

Por Leonel Mora

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Al término del primer día del regreso a clases en las escuelas de nivel básico de Soledad, la Dirección de Educación y Acción Cívica del gobierno municipal, reportó cero incidencias y cero ausentismo a causa de las bajas temperaturas, incluso, en centros educativos de localidades rurales.

Velia Guadalupe Castro Granja, titular del área, detalló que ayer lunes volvieron a las aulas 56 mil 488 estudiantes de aproximadamente 280 instituciones de educación básica y que, en el corte de ayer a las 3:00 de la tarde, las y los directores de los planteles reportaron una jornada sin incidentes.

La funcionaria comentó que se mantiene la tolerancia del horario invernal que es de media hora a la entrada del turno matutino y media hora a la salida del vespertino. Recomendó a directivos de las escuelas acatar esta disposición que no es del Ayuntamiento de Soledad, sino de la propia Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Contrario a lo que se pensaba, las condiciones generadas por el frente frío número 27 en el municipio no causaron ausentismo escolar. La asistencia a las escuelas se reportó como normal y se reforzaron medidas preventivas como usar ropa abrigadora, aunque el uniforme no sea visible.

Castro Granja dijo que "se habilitaron filtros en todas las instituciones, aunque el primero de los filtros son las madres y padres de familia y ellos son responsables de no llevar a sus hijas e hijos a la escuela si éstos presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria. El uso de cubrebocas, aunque ya no es obligatorio, sí es recomendable para aminorar la posibilidad de contagios".

