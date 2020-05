Esencial, proteger a Mipymes para la recuperación: diputado

Así lo consideró el diputado local y economista Héctor Mauricio Ramírez Konishi, quien consideró que los diferentes niveles de gobierno, en medio de la crisis de salud por el COVID-19, no deben descuidar la protección de los empleos que ya existen e, incluso, en los sectores en los que sea posible, estudiar la forma de generar nuevos puestos de trabajo.

Reconoció que la actividad económica del Bajío es muy importante por la industria automotriz, principalmente, la cual es un motor significativo para el crecimiento económico: "Se espera que este sector tenga una reactivación más rápida que otros, sin embargo, es indispensable que también se atienda a las micro, pequeñas y medianas empresas que se ocupan de una mayor generación de empleos y que en estos momentos requieren apoyos económicos urgentes".

Criticó que el Gobierno federal trate de boicotear un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) con el cual se otorgarían créditos a 30 mil micros, pequeñas y medianas empresas del país.

"Es lamentable que se esté queriendo boicotear este acuerdo del BID con los empresarios mexicanos sólo porque no lleva el aval del Gobierno. Si no generamos empleos, no hay manera en la que podamos sacar al país adelante", advirtió el congresista potosino.