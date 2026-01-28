Espacios recreativos en Soledad reciben atención ciudadana

En torno a la construcción de áreas recreativas, el gobierno de Soledad procura la formación de comités ciudadanos que se encargan de abrir, cerrar y vigilar los sitios recién construidos y entregados, para evitar así su deterioro.

De acuerdo con funcionarios municipales, estos comités se mantienen en comunicación constante con oficiales de la Guardia Civil Municipal y con funcionarios de otras instancias municipales enfocadas en el mantenimiento de espacios públicos.

Ayer, precisamente, el Ayuntamiento soledense dio el banderazo de arranque a las obras de rehabilitación de un espacio público que se convertirá en el "Parque Urbano 21 de Marzo", en la colonia del mismo nombre, y que contará con cancha de Futbol 7; cancha deportiva multiusos; salón de actividades de capacitación; área para mascotas; zona de descanso; pista para trotar y una purificadora gratuita.

En total, en Soledad existen ya 50 áreas recreativas y la mayoría de ellas se maneja con el esquema ya descrito de comités ciudadanos que se coordinan con autoridades municipales para mantener estos espacios en buenas condiciones.

