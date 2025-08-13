Espera Canaco alza de 10% en ventas

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de San Luis Potosí estima un incremento del 10% en las ventas del sector terciario durante la temporada de Verano 2025, sobre todo con la actividad que se está llevando a cabo en la Feria Nacional Potosina en su edición 2025.

Luis Fernando Díaz de León, líder de Canaco en la entidad, destacó que aunque ya se ha observado una leve reactivación comercial con la llegada anticipada de algunos visitantes, el verdadero repunte se anticipa durante el mes de agosto.

Esto se debe, en gran parte, a la variada cartelera artística programada para la Fenapo, que ha despertado interés no solo en estados vecinos sino también en grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Este fenómeno ha abierto la posibilidad de una mayor afluencia turística que impactará positivamente sectores como la gastronomía, transporte, hospedaje y comercio local.

El sector comercial también refleja un impulso adicional con el inicio del ciclo escolar. La demanda en papelerías, uniformes, calzado, tecnología y otros servicios relacionados ha comenzado a crecer, sumándose como un motor adicional para la economía potosina en esta temporada.

Ante este escenario, Díaz de León reiteró el llamado a la ciudadanía a preferir el consumo local, enfatizando que elegir productos y servicios de empresas potosinas representa un apoyo directo para micro, pequeñas y medianas empresas.

Estas compañías son fundamentales para la generación de empleos y el sostenimiento de la economía regional, por lo que su fortalecimiento beneficia a toda la comunidad.

Con la combinación de eventos culturales, turismo y el regreso a clases, San Luis Potosí se prepara para una temporada de Verano que, si bien con desafíos, apunta a consolidar una reactivación económica importante para el sector terciario en la entidad.