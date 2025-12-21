Espera SLP un muy buen año en turismo

La Dirección de Turismo Municipal perfila a 2026 como uno de los años más relevantes para la promoción de San Luis Potosí Capital, al coincidir con la Copa Mundial de Futbol y con una estrategia de difusión internacional que contempla la presencia de la ciudad en los principales foros turísticos.

Así lo dio a conocer la titular del área, Claudia Lorena Peralta Antiga, al señalar que el objetivo es posicionar al municipio en todos los espacios posibles de promoción. La funcionaria adelantó que San Luis Potosí será sede de un evento de relevancia internacional ligado al contexto mundialista, anunció que se dará a conocer a principios de enero.

En este escenario, confirmó que la capital potosina participará por cuarto año consecutivo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde se prevé la presentación de nuevos proyectos y estrategias para atraer visitantes.

Uno de los ejes centrales de la promoción será la condición de San Luis Capital como "Capital tres veces Unesco", distinción que incluye las denominaciones de Patrimonio Mundial, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Creativa. Peralta Antiga subrayó que la marca Unesco es la más importante a nivel turístico mundial, por lo que su difusión será prioritaria durante el próximo año.

En el contexto del Mundial, la estrategia turística busca que los visitantes que asistan a partidos en Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara prolonguen su estancia en San Luis Potosí entre dos y tres noches. Para ello, se impulsarán recorridos por el Centro Histórico, así como experiencias en la ruta del mezcal, la ruta del vino, visitas a delegaciones municipales y actividades gastronómicas y culturales.

La directora de Turismo señaló que, para evitar la concentración del turismo únicamente en el primer cuadro de la ciudad, se fortalecerá la oferta en zonas cercanas y delegaciones como Bocas, con productos enfocados en naturaleza, turismo gastronómico, religioso, deportivo y cultural. Estas acciones se desarrollan en coordinación con hoteleros, restauranteros, guías certificados y turoperadores, con el fin de ofrecer paquetes integrales y experiencias seguras para los visitantes.