Esperan celeridad en nueva obra vial

Habitantes del sector oriente de Soledad de Graciano Sánchez esperan que, la construcción del nuevo puente vehicular que cruzará el Periférico Oriente y la carretera a Rioverde, se realice conforme a los plazos anunciados por el gobierno estatal y no se atrase como el puente vehicular de la calle 71, que tardó año y medio en inaugurarse.

Mediante un sondeo realizado entre vecinos y trabajadores de esta zona del municipio, consideraron importante que el gobierno realice obras que mejoren la movilidad dentro de la ciudad, sobre todo en arterias de mayor congestión vehicular como estas dos vías; sin embargo, consideraron importante que la ejecución de estos trabajos se realice en el menor tiempo posible, ya que la afectación en el desarrollo también impacta de manera negativa a quienes circulan por esta vía.

Así lo expuso Eduardo, quien vive por la colonia San Luis 1, y puso como ejemplo el caso del puente del Circuito Potosí y calle 71, el cual inició su construcción en octubre de 2022 y fue inaugurado hasta abril de 2024. Un periodo que consideró excesivo, pues esta situación afectó a las colonias más cercanas al área de construcción, que tuvieron que cambiar sus rutas de traslado por la lentitud de la obra y reforzar la seguridad del sector por los robos registrados debido a la falta de circulación de automóviles.

Dijo que, en su caso, tenía que circular por otras calles, lo que implicaba rodear más y salir con dos horas de anticipación debido al tráfico vehicular que se origina en la mañana y en la tarde.

Por su parte, Marisela Ortiz, quien habita en el fraccionamiento Hacienda Los Morales, coincidió al señalar que toda obra siempre será bienvenida y reconocida siempre y cuando no se afecte a la población. Por lo que confió en que, en esta ocasión, los trabajos no se extiendan a un año, como también ocurrió con el puente vehicular de Quintas.

“El problema no es el desarrollo de la obra, sino el tiempo que tardan. En el puente de Quintas se tardaron mucho porque había días que no hacían nada. Por eso se extendió tanto y con el de Prados, igual. Entonces, ojalá y con este no pase lo mismo”.