Esperan repunte por el 10 de Mayo

A unos días de la celebración del Día de las Madres, el integrante del Corredor Cultural de Carranza, Alberto Narváez Arochi, anticipó un repunte importante en la actividad comercial; sin embargo, advirtió que el panorama general en la zona sigue siendo crítico, con más del 80 por ciento de los establecimientos cerrados.

En entrevista, señaló que el 10 de mayo representa uno de los días más significativos para giros como restaurantes, bares, florerías y comercios de regalos, al grado de compararlo con una fecha que, de repetirse cada mes, impulsaría de forma sostenida la economía local. "Es un día especial, ojalá tuviéramos un 10 de cada mes", expresó.

Narváez Arochi estimó que los establecimientos, que actualmente operan con niveles de ocupación de entre 20 y 30 por ciento, podrían alcanzar su máxima capacidad durante la jornada, incluso con una sobredemanda, como ocurre cada año. "Seguramente vamos a estar al 100 por ciento y un poco más", puntualizó.

No obstante, contrastó este optimismo temporal con la realidad estructural de la avenida Carranza, donde —dijo— el cierre de negocios ha alcanzado su punto más alto. "El daño ya está hecho, ya llegó a su tope; arriba del 80 por ciento de los locales están cerrados", afirmó, al indicar que, aunque de manera aislada algunos establecimientos reabren, el entorno continúa siendo adverso.

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A este escenario se suman factores como la inflación, el bajo crecimiento económico y el incremento en actos vandálicos. El empresario advirtió que la problemática no solo afecta a micro y pequeños negocios, sino que comienza a extenderse a empresas medianas.

Asimismo, reconoció que el abandono de locales ha propiciado un aumento en el deterioro urbano y la inseguridad. "Cuando alguien deja un lugar vacío, lo ocupa el desorden y el delito; es algo natural si no hay actividad", señaló.

Finalmente, urgió a implementar acciones concretas para reactivar el corredor, al considerar que la recuperación de Carranza no puede postergarse más, pese a que fechas como el Día de las Madres representen un respiro momentáneo para el sector.