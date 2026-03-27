Esquema "Jóvenes Construyendo el Futuro" beneficia a 70 mil potosinos

En la actualidad, más de 70 mil residentes de 18 a 29 años de edad del estado de San Luis Potosí, se encuentran beneficiados en el esquema Jóvenes Construyendo el Futuro, informó Viridiana Rodríguez Peña, delegada de dicho programa federal en la entidad.

Complementó que las y los jóvenes favorecidos con el apoyo económico, están distribuidos en las 59 municipalidades de las cuatro regiones del estado.

" Ahorita tenemos una estrategia focalizada ¿Eso qué significa? Que algunos municipios están abiertos y otros no. Hay un módulo en la plataforma que se llama focalización, y ahí ustedes pueden consultar a tiempo real", agregó.

En entrevista, matizó que las incorporaciones varían derivado que los solicitantes pueden tramitar el apoyo diariamente en cualquier horario, y que al concluir su relación con las empresas dejan de ser beneficiarios.

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Rodríguez Peña justificó que, por el manejo de datos personales no es posible conocer el número de jóvenes a quienes se les ha retirado del apoyo, derivado de detectar alguna irregularidad en las reglas de operación.

Aunado realizar visitas de inspección en las compañías donde reciben la capacitación los beneficiarios, exteriorizó que directamente desde la sede central en la Ciudad de México, se encargan de darle seguimiento a cualquier observación en el incumplimiento de las disposiciones.

"Nosotros manejamos números históricos, porque es una plataforma abierta las 24 horas del día y los 365 días del año, excepto en la veda electoral", remató.