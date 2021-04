Esta lucha es por la democracia y la dignidad de los potosinos y las potosinas: Xavier Nava

Luego de la Caminata por la Dignidad y la Democracia sobre la Calzada de Guadalupe que terminó en la Plaza de Armas, se dio una asamblea informativa para dar a conocer los motivos por los cuales se está atropellando los derechos humanos y civiles de los potosinos. Primeramente, Xavier Nava solicitó un minuto de silencio con la señal en la mano de la "V" de la victoria levantada para impedir que los mafiosos intenten silenciar al pueblo de San Luis Potosí.

Agradeció el apoyo de Mónica Rangel, candidata a gobernadora por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, por su absoluto respaldo, así como a todas las candidatas y candidatos a puestos de elección popular para dignificar el Congreso del Estado, en un recinto que deberías ser "honrado y más bien es pisoteado de manera permanente".

Informó que "Una camarilla llena de intereses y de corrupción quiere que no participemos en la contienda electoral del 6 de junio y quieren hacerlo como dice la Doctora Rangel, porque ya se dieron cuenta del tamaño que la fuerza que tienen las candidatas y candidatos que están aquí presentes".

"No pueden en las urnas, no pueden hacerlo de manera democrática enfrentando un adversario en las urnas, y por eso inventan razonamientos políticos disfrazados, esgrimen argumentos jurídicos que no tienen ningún sentido más que el desprecio por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, a las personas y su dignidad".

Señaló que quieren impedir que estemos en la boleta, lo intentaron previamente en el registro ante el CEEPAC, las consejeras y consejeros municipales tomaron una determinación correcta, a pesar de que los presionaron de una manera muy preocupante, sin embargo, resistieron dichas presiones de intereses políticos.

Al no poder, fueron a un Tribunal de tres personas que tienen un claro rostro de corrupción, pero de todos modos no lo van a lograr, ya que esta es la primera demostración de nuestra resistencia civil pacífica, responsable, democrática, con valor, con emoción, con alegría, porque no nos van a quitar el derecho que nos asiste.

"En esta plaza, nunca van a poder hacer lo que estamos haciendo nosotros, porque no tienen el respaldo de la gente y solamente con dinero que quien sabe de donde provenga pueden hacer una manifestación y seguramente no nos llegan ni a los talones".

Nava Palacios anunció que no se detendrá y estará apoyando a la candidata al gobierno del estado, a las candidatas y candidatos al Congreso del Estado, así como a los regidores y síndicos en el cabildo. Se realizará lo que la Ley permite hacer en este periodo "nos van a tener en Arbolitos, en Prados, en La Pila, en Jassos, en Bocas, en el Centro Histórico y nos van a tener diciendo la verdad a los ciudadanos de San Luis, que no quieren que lleguemos porque no quieren perder sus privilegios de corrupción y de mentiras".

Sus argumentos son ridículos, "decían que teníamos una militancia en un partido político que jamás tuvimos, como no la tenemos hoy, pero argumentaron con mentiras". Sin embargo, nuestra militancia es el pueblo de San Luis Potosí y sus derechos subrayó Nava Palacios. Añadió que esta primera concentración es una de muchas "no podemos bajar la guardia contra estos atropellos, y lo que tenemos que hacer es seguir con la cabeza en alto caminando, hablando y diciéndole a la gente para que conozcan nuestros motivos, que son sus motivos porque la lucha sigue".

Finalmente, dijo que este es un gran agravio que no puede permitir México, un atentado a la democracia y aquí se defiende en esta plaza como se hizo hace décadas, pues en San Luis Potosí se defiende la democracia, la honestidad y la dignidad del pueblo.