Establece Sefin el 14 de noviembre como fecha de pago a la UASLP

La Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que el documento difundido recientemente en algunos medios de comunicación, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), corresponde a un oficio de seguimiento administrativo que se realiza de manera periódica y rutinaria, como parte del proceso ordinario de supervisión del Subsidio Ordinario Federal y Estatal destinado a las Instituciones de Educación Superior.

En un boletín informativo, la tesorería estatal señaló que "este tipo de oficios no representan una observación extraordinaria ni una situación de incumplimiento, sino un mecanismo regular de actualización de información entre instancias federales y estatales. El monto señalado en dicho documento, por $229,103,497.00 (doscientos veintinueve millones ciento tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos), forma parte de un remanente señalado por la SEP, dentro de un total de $506,155,546.00 (quinientos seis millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos), correspondiente al ejercicio fiscal 2025".

La Sefin aclaró que "dicho monto no proviene de recursos federales transferidos al Estado, sino que es una aportación local que la Federación sugiere como contribución complementaria del Gobierno Estatal.

"Es importante -señala- precisar que el Convenio y los anexos de ejecución que originan este requerimiento fueron emitidos por la SEP con posterioridad a la presentación y aprobación del Presupuesto Estatal 2025, el cual fue avalado por el Congreso del Estado en diciembre de 2024 y contempló un presupuesto de 300 millones de pesos para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Por lo anterior, el remanente de 229 millones de pesos se genera como consecuencia de ajustes federales posteriores y no de omisiones del Gobierno Estatal.

"No obstante, en un acto de responsabilidad y compromiso con la educación de las y los jóvenes potosinos, el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona, suministrará de manera extraordinaria los 229 millones de pesos señalados, a pesar de no estar contemplados en el presupuesto local aprobado, a más tardar el día 14 de noviembre del presente año tal como se acordó con las autoridades universitarias, garantizando así que la educación superior en San Luis Potosí no se vea afectada", señaló la Sefin.

Asimismo, puntualizó que la continuidad de la funcionalidad y operación de la Universidad no ha estado ni estará en riesgo por una supuesta falta de presupuesto, "toda vez que el Gobierno del Estado suministra de manera mensual y puntual la cantidad correspondiente al presupuesto ordinario aprobado por el Congreso del Estado, equivalente a 300 millones de pesos anuales destinados a la UASLP para el presente ejercicio fiscal".

Finalmente, agregó que "el Estado ha cumplido en tiempo y forma con las radicaciones de las ministraciones federales a la UASLP y que a la fecha ascienden a un monto de 2 mil 265 millones de pesos".