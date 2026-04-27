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Están en buen estado unidades de Metro Red

Por Rubén Pacheco

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
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Están en buen estado unidades de Metro Red

Después de casi tres años de operaciones, los vehículos del Metro Red circulan en condiciones adecuadas, por lo tanto, ninguno se encuentra destartalado, afirmó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Describió que la fórmula para el buen estado físico y mecánico de las unidades se debe al mantenimiento permanente, consistente en revisiones diarias y mensuales.

Subrayó que al final de cada viaje y turno, las y los choferes realizan una limpieza básica de los camiones y mensualmente se aplica una sanitización a profundidad de los mismos.

Aunado a ello, destacó que, en el turno nocturno se brinda mantenimiento a las cámaras y al sistema tecnológico en general de los autobuses, lo que genera que durante el trabajo diario no presenten descomposturas en los trayectos.

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Martínez Acosta dijo que si bien algunos vehículos pueden estar fuera de servicio para reparar alguna cuestión mecánica o de otra índole, el mismo día se reparan y se reincorporan a las rutas establecidas en la zona metropolitana.

"Es muy importante el mantenimiento. Nosotros personalmente vigilamos y tenemos el grupo de limpieza. Tenemos el grupo de los operadores y revisamos que cumplan con todo el protocolo que se les instaló puntualmente, día con día", remató.

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