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Este año recibirá SLP 358 mdp para seguridad

Por Rubén Pacheco

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
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Este año recibirá SLP 358 mdp para seguridad

Derivado de la financiación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), tres instituciones resultarán beneficiadas con diferentes proyectos, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

Informó que San Luis Potosí recibirá un financiamiento federal de 358 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

En entrevista, describió que se dotará de recurso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Explicó que gran parte de la partida presupuestal de la federación, se destinará al fortalecimiento del Centro de Coordinación, Control, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5-i2).

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Complementó que otros rubros favorecidos, corresponden a capacitación de los agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) y de la  Policía de Investigación (PDI), así como la dotación de equipamiento, uniformes y armamento.

"Este año vamos a adquirir armas, sobre todo, para los centros de reinserción social. Son dispositivos no letales para poder brindar seguridad a las personas privadas de la libertad", concluyó la secretaria 

ejecutiva.

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