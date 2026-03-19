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Estrenan en Pozos camiones de basura

Por Leonel Mora

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Estrenan en Pozos camiones de basura

En Villa de Pozos, la Dirección de Servicios Municipales informó de la adquisición de dos nuevas unidades de recolección de residuos sólidos urbanos, con lo que el parque vehicular creció a 11 camiones para atender 17 rutas y así disminuir los problemas y quejas ciudadanas en el tema del manejo de la basura que genera la misma población.

Erwin Alejandro Elvira Juárez, titular del área, afirmó que la compra de las nuevas unidades se hizo como parte de un compromiso permanente de la actual administración municipal para mejorar los servicios a la población en general.

Detalló que con esta ampliación del parque vehicular se reforzarán todas las rutas de recolección ya existentes y que operan diariamente tanto en turno matutino como vespertino, "garantizando así un servicio más eficiente, puntual y con mayor cobertura en las distintas colonias de Villa de Pozos".

El director reiteró que el fortalecimiento de este servicio es "parte de una estrategia integral para atender el crecimiento del municipio, asegurando que la recolección de residuos se realice de manera más ordenada y eficiente en beneficio de toda la población".

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