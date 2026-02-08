Estudiantes de la Univ. R. Castellanos recibirán beca Gertrudis Bocanegra

En la inauguración este sábado de la primera etapa de la unidad académica San Luis Potosí de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que todos las y los estudiantes de esta casa de estudios tendrán acceso a la beca para educación superior Gertrudis Bocanegra.

Durante el protocolo realizado en el campus ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, basó su discurso oficial en rememorar como el "neoliberalismo" provocó el decremento en la construcción de universidades y más escuelas preparatorias.

La mandataria nacional recordó que, derivado de las manifestaciones de estudiantes en su época universitaria, se impidió el cobro de colegiatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Exigió que, desde el estado debe garantizarse la educación gratuita en todos los niveles, sobre todo superior, en aras de que ningún aspirante quede fuera de la formación educativa profesional.

Llamó la atención que Sheinbaum Pardo intentó interactuar con estudiantes presentes en el evento, pero no fue posible porque personal de presidencia los ubicó al interior de una cancha de futbol enrejada, y en la parte más cercana al tapanco se ubicaron a diputados locales y federales, senadores, funcionarios estatales y municipales, así como los clásicos "acarreados" encargados de aplaudir a las autoridades.

Para este ciclo escolar se inscribieron 3 mil 400 jóvenes en la plataforma de la universidad, de los cuales se seleccionaron 800 aspirantes después de realizar un curso propedéutico, donde fue analizado su desempeño en diferentes áreas académicas.