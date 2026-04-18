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Estudiantes reforestan Unidad Deportiva

Por Samuel Moreno

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A

Con la participación de estudiantes de nivel básico y vecinos, el gobierno concejal encabezado por Paty Aradillas realizó una jornada de reforestación en la Unidad Deportiva Jardines del Rosario, como parte de las acciones para promover el cuidado ambiental en el municipio.

La actividad, organizada a través de la Dirección de Gestión Ambiental, reunió a alumnos de la primaria Rafael Nieto, quienes junto con ciudadanos plantaron árboles en este espacio público. La iniciativa busca no sólo mejorar la imagen urbana, sino también generar conciencia sobre la importancia de preservar áreas verdes.

Durante el evento, la concejal destacó la necesidad de impulsar una cultura ambiental desde edades tempranas, al considerar que serán las nuevas generaciones quienes den continuidad a este tipo de acciones. Sin embargo, no se precisó el número de árboles plantados ni las especies utilizadas, datos clave para medir el impacto real de estas jornadas.

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