Estudiantes viven la experiencia del migrante

Por Martín Rodríguez

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Estudiantes viven la experiencia del migrante

Un grupo de 170 estudiantes universitarios de Toluca, Estado de México, visitan la Casa del Migrante para experimentar lo que viven los viajeros centroamericanos o sudamericanos en tránsito por México y por unos días ellos preparan la comida, informó el director de la institución, Marco Antonio Luna Aguilar.

Los estudiantes cursan diversas carreras profesionales y en esta ocasión determinaron experimentar lo que se vive en el interior de la Casa de la Caridad tal y como sucede con la llegada de los migrantes centroamericanos y sudamericanos. 

Los visitantes acuden en plan de estudio, pero también con el ofrecimiento de participar en algunas labores tales como la preparación de alimentos.

Dijo el sacerdote que también sostienen el ofrecimiento de preparar el desayuno, lo que ayudaría a que vivieran de manera transversal ambos lados del funcionamiento de la Casa del Migrante, es decir, la atención a quienes se encuentran en tránsito y también lo que las personas que viajan, viven dentro de la institución.

Añadió que la casa está en muy buena disposición y se va corriendo la voz, porque hay otras universidades que desean visitar la Casa del Migrante y se van difundiendo de manera progresiva lo que sucede en el interior.

