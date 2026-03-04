Estudiantes y sus familias, víctimas de plagio virtual

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí reconoció que estudiantes y padres de familia, han sido víctimas de secuestro virtual y que también se han detectado intentos de comercialización de contenido ilícito en su entorno.

El rector, Néstor Garza Álvarez, informó que algunos de estos casos fueron identificados a través del sistema interno de monitoreo que opera en el campus y que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades. Aunque no precisó cifras, aseguró que la mayoría de los incidentes han sido atendidos con apoyo de corporaciones estatales, mientras otros siguen en investigación.

Entre los hechos más recurrentes se encuentran los llamados secuestros virtuales, en los que delincuentes simulan la privación de la libertad de estudiantes para exigir dinero a sus familias, generando crisis de pánico y presión inmediata para realizar depósitos. La universidad sostuvo que estos casos fueron canalizados por la vía legal.

Asimismo, se identificaron intentos de personas externas por ofrecer material indebido en las inmediaciones del campus. Según la rectoría, estas conductas fueron reportadas a las autoridades competentes, sin que las actividades académicas se vieran suspendidas.

Garza Álvarez explicó que desde el año pasado la institución puso en operación un centro de videovigilancia interno, como parte de una estrategia de seguridad que implicó una inversión cercana a los dos millones de pesos, además de recursos adicionales destinados a fortalecer la protección de datos personales y los controles de acceso.