Estudiar fuera, opción para los jóvenes estafados

Instituciones de educación superior de los estados de Durango, Querétaro y Nuevo León, informaron que tienen algunos espacios disponibles en la carrera de medicina para los estudiantes defraudados por la Universidad Potosina SC, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

El funcionario estatal reportó que tras obtener tales confirmaciones está por reunirse con el grupo de 120 jóvenes afectados, a fin de comunicarles la información de las universidades y casas de estudios localizadas en dichos estados.

“Era un compromiso con ellos, es que no concluyeron las carreras porque no tienen aval. Hay una confusión porque la Universidad Potosina tiene dos dueños, uno es Arturo Segoviano, que es el del problema con los RVOE federales que no ha actualizado y la otra parte es a la que el mismo Segoviano vendió, pero ellos si están en regla”, describió.

Reiteró que la institución propiedad de Arturo Segoviano García, extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), sigue sin presentar la documentación donde acredite tener el refrendo de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

“Es un fraude, los jóvenes que cursaron algunos semestres ahí, pues prácticamente no tienen el respaldo de un documento oficial que avale que ellos estudiaron. Entonces nosotros estamos invitando para que inicien la carrera en otras universidades”, remató.