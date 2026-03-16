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Evalúa INAH daños en templos tras protesta

Por Martín Rodríguez

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Evalúa INAH daños en templos tras protesta

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentará un informe de la valuación de los daños causados al templo de La Compañía y la Capilla de Loreto durante las manifestaciones del 8M.

Mientras tanto y una vez que el INAH concluyó las diligencias, comenzaron algunos trabajos para dejar el templo, al menos como estaba durante el proceso previo de restauración que se detuvo a raíz del ataque.

La reparación podría incluir el uso de recursos que estarían disponibles a partir de un seguro, pero se desconoce qué tantas necesidades se presentaron en ese proceso.

El arzobispo agradeció que a partir de los hechos del domingo anterior, encontró muy importantes manifestaciones de solidaridad, por un hecho que ha consternado a la sociedad civil.

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Confirmó que la Iglesia católica potosina está siguiendo los cauces legales para que la reparación de los daños no se vaya por la vía libre, sino con el acompañamiento del INAH. En ese sentido, dijo que comenzaron con restauración y la limpieza.

Agregó que el INAH está haciendo una valuación de los daños ocasionados por pintas y el incendio a la puerta, más otros daños adicionales para determinar el monto. 

Manifestó el arzobispo que la restauración que se encontraba en proceso antes de la movilización, permanecerá detenida en tanto son desahogadas las diligencias y las intervenciones para determinar montos de daños y áreas a intervenir, nada más para regresar a las condiciones en que el inmueble se encontraba y posteriormente continuar con la restauración como estaba programada.

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