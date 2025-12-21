Evaluaciones de ONG no reflejan el trabajo legislativa: JCVE

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Valladares Eichelmann, cuestionó que las evaluaciones realizadas por organizaciones civiles al desempeño legislativo, logren reflejar la complejidad real del trabajo parlamentario, al considerar que los indicadores externos suelen dejar fuera los acuerdos políticos y las limitaciones internas que influyen en los resultados.

El legislador sostuvo que existe una brecha entre la percepción ciudadana y la dinámica interna de los congresos. Señaló que, aunque quienes llegan a una curul lo hacen con la intención de impulsar iniciativas y proyectos, en el proceso enfrentan negociaciones, ajustes y decisiones colectivas que rebasan la voluntad individual de cada diputada o diputado.

Si bien reconoció que las organizaciones civiles cuentan con criterios válidos para medir el desempeño, Valladares Eichelmann consideró que estas evaluaciones deben analizarse con mayor contexto, tomando en cuenta factores como el momento político, la legislatura, la posición que se ocupa y el grupo parlamentario al que se pertenece, ya que todas estas variables inciden en los resultados.

Afirmó que el margen de acción de los legisladores se ve acotado por los acuerdos políticos, lo que termina reflejándose en calificaciones que pueden tener lógica desde el exterior, pero que resultan difíciles de dimensionar desde el interior del Congreso. "Creo que, si todos trabajáramos por la libre, todo sería una dinámica totalmente distinta, porque nos tenemos que apegar a muchos acuerdos que nos limitan a nuestros trabajos y luego te generan este tipo de calificaciones que a lo mejor desde afuera tienen el sentido, pero cuando estás adentro es muy complicado entenderlas", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas declaraciones se dan luego de que la más reciente evaluación de Congreso Calificado revelara que 26 de las y los 27 legisladores locales obtuvieron calificaciones reprobatorias; únicamente Luis Fernando Gámez Macías alcanzó una evaluación aprobatoria con 6.6, mientras que Sara Rocha Medina fue la peor evaluada. El informe también señala que, aunque 26 legisladores cumplieron con la publicación de su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, sólo ocho de las 27 comisiones permanentes transparentaron las actas de sus sesiones, y que, de 426 iniciativas presentadas, 195 siguen pendientes, lo que representa una eficacia legislativa del 54 por ciento.