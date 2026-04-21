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Evalúan tipificación de abuso sexual en menores de 14 años

Ante la necesidad de atender altos índices de embarazos en adolescentes

Por Samuel Moreno

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
Evalúan tipificación de abuso sexual en menores de 14 años

La diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, consideró viable la iniciativa que plantea tipificar como abuso sexual el hecho de provocar el embarazo en menores de 14 años, propuesta impulsada por la legisladora del PVEM, Dulcelina Sánchez de Lira, aunque advirtió que deberá pasar por un análisis técnico para determinar su correcta integración al marco legal.

La legisladora señaló que el planteamiento responde a la necesidad de atender los altos índices de embarazos en adolescentes, por lo que reconoció su pertinencia como una medida que podría contribuir a la protección de menores. No obstante, puntualizó que es indispensable revisar si la conducta ya se encuentra contemplada en delitos como la violación o el estupro, a fin de evitar duplicidades jurídicas.

López Torres explicó que el proceso legislativo implica valorar opiniones de especialistas, así como de instancias como la Fiscalía General del Estado, encargadas de determinar la correcta tipificación de los delitos. En ese sentido, indicó que cualquier reforma debe garantizar claridad y eficacia en su aplicación.

Asimismo, destacó que el tema del consentimiento en menores debe analizarse con cuidado, debido a que puede estar condicionado por factores como relaciones de poder o diferencias de edad, lo que refuerza la necesidad de fortalecer el marco legal en favor de este sector.

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Finalmente, sostuvo que, además de las sanciones, es necesario impulsar medidas de prevención, particularmente mediante la educación sexual y la información sobre salud menstrual en etapas adecuadas, con el objetivo de reducir los embarazos no deseados en adolescentes en San Luis Potosí.

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