logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Evita alcalde definir postura sobre una ´megacoalición´

Por Samuel Moreno

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Evita alcalde definir postura sobre una ´megacoalición´

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, evitó pronunciarse a favor o en contra de la propuesta planteada por la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, sobre la posibilidad de construir una "mega coalición" de partidos de oposición con miras a las elecciones de 2027, incluso con la eventual inclusión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El edil capitalino señaló que ha procurado mantener cautela en sus posicionamientos político-electorales, al considerar que aún no es momento de abrir ese debate, ya que su prioridad actual es el ejercicio de gobierno en la capital potosina.

"Yo he sido extremadamente cuidadoso en mis expresiones político-electorales, porque creo que no es el tiempo y, además, porque quiero seguir ejerciendo de alcalde; en cuanto me meta en el tema político-electoral voy a dejar de ser alcalde", expresó.

Galindo Ceballos subrayó que su compromiso inmediato es con la ciudadanía de San Luis Potosí y con la continuidad de los proyectos municipales, por lo que dijo mantenerse enfocado en las actividades de gobierno y en los eventos que se desarrollan en 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


la ciudad.

Agregó que aún falta un largo periodo para la definición de alianzas rumbo al proceso electoral de 2027 y que, en todo caso, las decisiones sobre posibles coaliciones corresponderán principalmente a las dirigencias nacionales de los partidos políticos. "Falta muchísimo tiempo; las grandes alianzas políticas se revisarán en las dirigencias nacionales", concluyó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP
    Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP

    Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP

    SLP

    Redacción

    Plantean penas de 3 a 6 años.

    Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP
    Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP

    Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP

    SLP

    Redacción

    Van 53 incendios en el estado, 35 en la región centro.

    Plan B de Sheinbaum balconea a las y los diputados de SLP
    Plan B de Sheinbaum balconea a las y los diputados de SLP

    "Plan B" de Sheinbaum "balconea" a las y los diputados de SLP

    SLP

    Pulso Online

    Cada congresista cuesta a los potosinos más de 12 millones de pesos anuales y son 27

    Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar
    Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar

    Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar

    SLP

    PULSO

    En la casa muestra se explica que contarán con servicios básicos y áreas comunitarias