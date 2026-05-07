Examen de control puede causar "sospechosismo"

El diputado local Héctor Serrano Cortés, reconoció que su iniciativa para aplicar controles de confianza a aspirantes a cargos de elección popular, puede generar "sospechosismo", pero defendió que el debate debe partir de una premisa: confiar en las instituciones públicas encargadas de certificar.

En entrevista con Pulso Online, el coordinador del Partido Verde en el Congreso del Estado sostuvo que la propuesta busca blindar el proceso electoral para evitar que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen a gobiernos municipales, diputaciones o incluso a la gubernatura.

Sin embargo, admitió que el punto delicado no está en el objetivo, sino en el mecanismo: quién aplicaría las evaluaciones, con qué controles y cómo evitar que el gobierno en turno, utilice la certificación como filtro político.

"Yo sé que pueden generar una expectativa diversa, que puede pensarse que tiene un sentido partidista o del partido que se encuentra en el poder. Yo sé que todo eso puede pasar por la mente de propios y extraños. No me extraña", dijo.

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La iniciativa plantea la creación de una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática, que incluiría evaluaciones psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y de entorno social y económico para quienes busquen competir por cargos de elección popular.

Serrano insistió en que no se trata de partidizar el proceso, sino de institucionalizarlo, aunque aceptó que el hecho de que el control recaiga en órganos públicos puede abrir dudas entre partidos, ciudadanos y comunicadores. "Yo no estoy hablando de partidizar. Estoy hablando de institucionalizar, que es totalmente distinto", afirmó el diputado.

El legislador fue cuestionado sobre el riesgo de que un gobierno pueda usar estas evaluaciones para bloquear perfiles incómodos o favorecer a candidatos afines. Respondió que esa será precisamente la discusión que deberá abrirse en el Congreso.