Exhiben bono de marcha en CEGAIP

Por diversas irregularidades como una "indemnización" por la conclusión del encargo del otrora presidente David Enrique Menchaca Zúñiga, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), probablemente generó un daño al erario estatal por 937 mil 095 pesos en el ejercicio 2024.

La investigación fiscal radicada en la auditoría AEFPO-31-CEGAIP-2024, precisó que el Pleno le aprobó una indemnización "por término de cargo" por 147 mil 500 pesos a Menchaca Zúñiga, pagados de la cuenta de multas, con sustento de los lineamientos en la materia por parte de la entonces Auditoría Superior del Estado, argumentó que contravienen disposiciones constitucionales y legales superiores.

El IFSE también encontró diferencias en las percepciones pagadas a 3 trabajadores con puestos de "director de área", "director general de administración y finanzas" y "secretario técnico", toda vez que realizó pagos superiores e inferiores a los establecidos en el tabulador de remuneraciones al personal por 7 mil 942 pesos.

Observó pagos a cuatro trabajadores por 274 mil 633 pesos, con los puestos de "asistente de notificaciones", "auxiliar adscrito a la unidad de verificaciones", "auxiliar de denuncias" y "auxiliar de unidad de denuncias", los cuales no se encontraron autorizados en el tabulador de remuneraciones, y, por ende, generó un posible daño a las arcas estatales.

Un caso similar sucedió cuando Menchaca Zúñiga durante el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2024, aprobó el pago a un trabajador que ocupó el puesto de director de área por 11 mil 613 pesos, cantidad que también se catalogó como un presunto daño al erario.

El resultado de la Cuenta Pública 2024, elaborado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), reveló que no existió evidencia de que el Pleno autorizó el pago por concepto de "estimulo mensual" a 10 trabajadores por 121 mil 250 pesos, contratados por tiempo indeterminado.

Así como eventuales y la aprobación del Pleno que se mencionan en la adenda, refiere al personal contratado bajo la modalidad de honorarios asimilables; y en cuatro casos la aprobación se realizó en el ejercicio presupuestal 2023. Todo ello formó parte de la suma total de la presunta afectación a la hacienda estatal.