Exhorta PC a extremar precauciones por el frío

Ante el Frente Frío número 27, que podría bajar las temperaturas hasta 2 grados Celsius en Villa de Pozos, personal de Protección Civil de este municipio emitió recomendaciones para la población en general pero también para el cuidado de las mascotas, en especial.

Para animales que también se consideran parte del hogar y la familia, se sugiere abrigarlos con prendas que, para ellos, venden en tiendas especializadas. En caso de que habiten en exteriores, se recomienda habilitarles un espacio cerrado, seco y sin corrientes de aire.

A la hora de darles agua y alimento, éstos deben ser tibios, pues esto les ayudará a mantener una temperatura corporal adecuada y también su energía. De noche, es preferible no dejarlos dormir a la intemperie, sino resguardarlos en algún espacio al interior

del hogar.

Protección Civil también aconseja monitorear el estado de salud de las mascotas, reforzar su sistema inmunológico y, si es necesario, acudir oportunamente al veterinario.

Finalmente, si es necesario bañar a la mascota en estos días, hacerlo con agua tibia, secarlos perfectamente y mantenerlos el tiempo que sea posible dentro de la vivienda.

"Con la llegada de las bajas temperaturas, es importante crear conciencia sobre el cuidado de nuestras mascotas. Ellos también resienten el frío y necesitan de nuestra atención, abrigo y protección para mantenerse sanos y seguros. Seamos responsables y solidarios con quienes nos acompañan todos los días con lealtad y cariño", expresaron autoridades de Protección Civil de Villa de Pozos.