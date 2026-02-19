Exhortan a explicar proliferación del lirio acuático en San José

El Congreso del Estado aprobó un exhorto promovido por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno para que autoridades municipales, estatales y federales informen las acciones emprendidas ante la contaminación de la presa San José y la proliferación de lirio acuático en el embalse.

El acuerdo solicita que se detallen las medidas implementadas para evitar el ingreso de aguas residuales, las labores de limpieza realizadas y las estrategias previstas para impedir que continúen las descargas contaminantes. El llamado está dirigido al organismo operador Interapas, a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a instancias federales responsables de la gestión y remediación de cuerpos de agua, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En tribuna, Badillo Moreno señaló que retirar el lirio acuático es una acción inmediata, pero advirtió que su crecimiento está vinculado con descargas de aguas negras provenientes de comunidades y desarrollos cercanos, por lo que planteó la necesidad de atender el origen del problema.