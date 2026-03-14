Exhortan a restaurantes no tirar grasa al drenaje

El organismo operador de agua Interapas hizo un llamado a restaurantes y establecimientos de alimentos del Centro Histórico para que eviten arrojar grasa y residuos al drenaje, al señalar que estos materiales son una de las principales causas de taponamientos en la red sanitaria.

Lo anterior, luego de que cuadrillas del organismo realizaron labores de mantenimiento preventivo en la red de drenaje sanitario de la calle General Manuel Mier y Terán. Durante los trabajos se efectuó la limpieza de 230 metros de línea de drenaje, así como el desazolve y atención de seis pozos de visita, considerados puntos clave para el adecuado funcionamiento del sistema sanitario en la zona.

Como resultado de estas labores, el personal del organismo extrajo alrededor de 180 kilogramos de basura, grasa y tierra, materiales que con frecuencia se acumulan en las tuberías y que pueden provocar obstrucciones, encharcamientos o incluso fallas en la red de drenaje.

Interapas indicó que este tipo de mantenimiento preventivo se refuerza en periodos con mayor actividad turística y comercial en el Centro Histórico, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir afectaciones al servicio.

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Finalmente, el organismo reiteró el exhorto a restaurantes, comercios y establecimientos de alimentos para evitar tirar grasas o residuos al drenaje, ya que al solidificarse dentro de las tuberías generan bloqueos que complican la operación de la red sanitaria.