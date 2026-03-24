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Exigen a municipios cumplir con salarios de policías

Las omisiones pueden escalar a sanciones los miembros de los Cabildos, dijo Cuauhtli Badillo

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 24, 2026 03:26 p.m.
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Foto: Pulso

Foto: Pulso

En San Luis Potosí, la mayoría de los ayuntamientos incumple una reforma constitucional en materia de seguridad: solo nueve de 59 pagan a sus policías más de 14 mil pesos y mantienen rezagos en certificación, lo que podría derivar en sanciones e incluso inhabilitaciones de autoridades municipales.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Cuauhtli Badillo Moreno, advirtió que no hay avances pese a que ya transcurre el plazo de 120 días. "No hemos visto voluntad", señaló. La reforma obliga a los municipios a certificar a sus elementos mediante el Certificado Único Policial (CUP), condición que hoy no cumple la mayoría.

El legislador añadió que aunque el Gobierno del Estado había anunciado una inversión cercana a 20 millones de pesos para facilitar la certificación, los municipios no han concretado acciones.

Ante esto, presentó un Punto de Acuerdo para exigir el cumplimiento, al tratarse de un mandato constitucional, las omisiones pueden escalar a sanciones contra síndicos, alcaldes y cabildos, con posibilidad de inhabilitación.

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El rezago es operativo: hay municipios con cero policías o apenas tres elementos, muchos sin certificación, lo que para efectos federales equivale a no contar con fuerza policial. A esto se suma que gobiernos locales han dejado de invertir y dependen de la Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Civil Estatal. "Están en una zona de confort", acusó.

En el Consejo de Seguridad se estableció que los municipios deben destinar al menos el 20 por ciento de sus recursos a este rubro, sin cumplimiento generalizado. La falta de acción, dijo, se refleja en hechos recientes como los ocurridos en Villa Juárez, donde murieron policías estatales en servicio. Sobre el uso de recursos municipales en seguridad, el diputado respondió: "No sé, hay que preguntar".

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