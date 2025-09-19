Exigen cuentas por ingresos y destino del "impuesto verde"

La organización Cambio de Ruta A.C., envió una misiva al gobernador Ricardo Gallardo para exigir total transparencia y rendición de cuentas en relación con el Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC) en el Estado de San Luis Potosí (Impuesto Ecológico).

"A pesar de la relevancia de este instrumento fiscal para la protección de nuestro medio ambiente, existe una opacidad preocupante sobre su recaudación y, aún más grave, sobre el destino de los recursos. La ciudadanía potosina tiene el derecho inalienable a saber con exactitud cómo se administra y aplica un impuesto que tiene por objeto compensar el impacto negativo de actividades económicas en nuestro entorno natural", señala el escrito formado por Luis González Lozano.

Dijo que, antes, ya se solicitó formalmente la siguiente información a la Secretaría de Finanzas, pero se ha negado a proporcionarla:

1. Recaudación y Contribuyentes:

? El número total de contribuyentes que han pagado el ISEC de enero a la fecha durante el 2025, con su respectivo desglose mensual.

? Las cantidades exactas del importe recaudado por el ISEC en el mismo período, con desglose mensual y total acumulado.

? Un desglose de los contribuyentes por su tipo de actividad económica, sector industrial y tamaño de empresa.

2. Destino y Aplicación de los Recursos:

? Un desglose detallado y pormenorizado de los destinos y aplicaciones de los recursos del ISEC entre enero y mayo de 2025.

? Las fechas exactas de las asignaciones de recursos, los montos utilizados por cada programa, proyecto u obra, y las dependencias responsables de su ejecución.

? Una descripción detallada de cada proyecto o programa que se ha beneficiado de estos fondos.

? Copia de la documentación que respalde estas asignaciones y transferencias.

3. Planificación y Proyección Futura:

? El plan o programa para la aplicación futura de los recursos del ISEC.

? Los montos estimados a asignar, la descripción de los proyectos previstos, las dependencias a cargo y los cronogramas para la ejecución de dichos recursos.

4. Transferencias a la SEGAM:

? Todos los convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos que acrediten la transferencia de recursos del ISEC a la Secretaría de Gestión Ambiental y Medio Ambiente (SEGAM) en los últimos cinco meses.

? Las cantidades exactas asignadas y las fechas de transferencia.

? La lista de proyectos y programas públicos que han sido financiados total o parcialmente con estos recursos, incluyendo nombre, monto recibido, estatus actual y la documentación técnica de los proyectos.

González Lozano recordó que la rendición de esta información no puede ni debe posponerse. "Le exhorto a que, en su próximo informe de gobierno a más tardar, cumpla con esta obligación de transparencia y dé a conocer públicamente el manejo de los fondos del ISEC", exige.