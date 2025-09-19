logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN

Mantienen un promedio de magnitud de 3.6 en la escala de Richter

Por Rolando Morales

Septiembre 19, 2025 02:03 p.m.
A
Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN

En lo que va del 2025, se han registrado un total de 134 sismos en diversos municipios del estado de San Luis Potosí, de acuerdo con la información del Sistema Sismológico Nacional (SSN).

La mayoría de estos movimientos telúricos registrados en la entidad potosina mantienen un promedio de magnitud de 3.6 en la escala de Richter, de acuerdo con el catálogo de sismos del SSN de enero hasta el 19 de septiembre del presente año. 

En el caso de la profundidad, la mayoría de estos sismos se han reportado en un promedio de 7.2 kilómetros de profundidad. De los 134 movimientos registrados, el de mayor magnitud registrado fue en a 65 kilómetros del sureste del municipio de Matehuala el pasado 12 de abril.

Dicho movimiento telúrico fue de una magnitud de 4.2 en la escala y una profundidad de 5 kilómetros. Según el SSN estos sismos se han concentrado principalmente en los espacios aledaños de Matehuala, Cerritos, Ciudad Valles, Rioverde, Cárdenas, Charcas, Santa María del Río, Ciudad Fernández y Tamazunchale.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exigen cuentas por ingresos y destino del impuesto verde
Exigen cuentas por ingresos y destino del impuesto verde

Exigen cuentas por ingresos y destino del "impuesto verde"

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La Secretaría de Finanzas se ha negado a proporcionarlas, señaló Luis González Lozano

Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola
Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola

Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola

SLP

Ana Paula Vázquez

Aseguró que el Congreso cumple con sus obligaciones de transparencia

Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN
Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN

Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN

SLP

Rolando Morales

Mantienen un promedio de magnitud de 3.6 en la escala de Richter

Casi listo, el plan de reordenamiento de vial en Soledad
Casi listo, el plan de reordenamiento de vial en Soledad

Casi listo, el plan de reordenamiento de vial en Soledad

SLP

Flor Martínez

Contempla cambios de calles para que sean de un sólo sentido