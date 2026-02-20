Exigen mantener Alerta de Violencia de Género
Agresión feminicida no ha sido erradicada, afirma colectiva
Levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí sería un agravio para las mujeres y para las familias de víctimas de feminicidio cuyos casos continúan sin acceso pleno a la justicia, la verdad y la reparación integral, advirtió la colectiva Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas.
En un posicionamiento público, sostuvo que cancelar el mecanismo enviaría un mensaje político equivocado en un contexto donde —afirman— la violencia feminicida no ha sido erradicada.
El documento fue dirigido a autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno federal; Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado; María Manuela García Cázares, fiscal general; y Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital, así como a representantes del Poder Judicial y organismos autónomos. La colectiva subrayó que la AVGM no es un listado de acciones administrativas para "palomear", sino un mecanismo para erradicar la violencia feminicida, la cual puede o no culminar en la muerte de una mujer.
Las firmantes cuestionaron que el eventual levantamiento pueda sustentarse únicamente en cifras oficiales, en un escenario que califican de opacidad y falta de rigor metodológico en la clasificación de muertes violentas de mujeres. También señalaron deficiencias en la transparencia de los protocolos de investigación con perspectiva de género y debida diligencia, lo que, advirtieron, pone en duda la consistencia de los datos y de las narrativas sobre una supuesta disminución de casos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Antes de cancelar la AVGM, consideraron indispensable transparentar indicadores de impacto, fortalecer la coordinación entre estado y municipios, garantizar participación ciudadana efectiva, publicar informes con respaldo documental, asignar presupuestos con perspectiva de género y elaborar estudios actualizados sobre la violencia feminicida en los municipios involucrados. A casi nueve años de la declaratoria, afirmaron, el cumplimiento incipiente de actividades no puede asumirse como meta suficiente.
Finalmente, recordaron que la justicia y la reparación integral son condiciones indispensables y que el estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, sanciones a servidores públicos omisos y reconocimiento público de responsabilidad. Mencionaron la sentencia de 2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Karla Pontigo como precedente obligatorio. Mientras no existan condiciones reales para una vida libre de violencia y reparación para las víctimas, concluyeron, la AVGM no puede
ser levantada.
no te pierdas estas noticias
Precio de carne res sube 16.5% en México: Comecarne
El Universal
Robos carreteros y limitaciones en importación afectan costos y disponibilidad de carne de res.
Sefin informa avance en pago de control vehicular en San Luis Potosí
Redacción
La Secretaría de Finanzas destaca uso de plataformas digitales y bancos para facilitar el trámite vehicular.
Modernizan red de agua en Ciudad Satélite
PULSO
La CEA informó que el sistema abastecerá 5,700 tomas con presión continua