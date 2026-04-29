Exigen urbanizar la Av. Revolución

En la cabecera municipal de Villa de Pozos, una de las vialidades que conducen hacia el norte del municipio y llega hasta la planta tratadora del tanque Tenorio es la llamada "avenida" Revolución, la cual, hasta ahora, cuenta solamente con una angosta franja de concreto que no da ni siquiera para el tránsito continuo de un solo vehículo.

Recientemente, quienes viven a lo largo de esta avenida agradecieron al gobierno municipal que haya enviado personal a realizar una limpieza general de maleza en ambos lados de la ruta, pero también sugirieron que una pavimentación integral de dicha vialidad cambiaría totalmente el entorno de cientos de familias de la zona.

La Revolución, que es poco más que un camino de terracería, inicia casi en pleno centro de la cabecera municipal de Pozos, en el cruce de las calles de Saturnino Cedillo y Los Rodríguez. Ya desde ahí, la calle cuenta solamente con la franja de concreto antes referida, la cual abarca apenas unos dos metros de ancho.

A lo largo de poco más de 2.5 kilómetros, la "avenida" comunica hasta el cruce con la avenida Río Españita y las inmediaciones de la planta tratadora del Tenorio. Con algo de inversión pública, la ruta podría conectarse con la carretera a Rioverde y ser una de las vialidades más importantes de Villa de Pozos.

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