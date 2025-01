Exponen a diputados carencias en la Cruz Roja

En reunión con la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, el delegado de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, solicitó mayores recursos para la institución, pues ha afrontado dificultades financieras en los últimos años.

Señaló que para 2025 se recortó el presupuesto para la institución, pues el 2024 se aprobaron 12 millones de pesos a repartir en las 15 delegaciones al interior del estado, y para 2025 se destinaron 11 millones 200 mil pesos.

Este presupuesto es designado por el DIF y aprobado por el Congreso del Estado, por lo que la Cruz Roja solicitó una ampliación presupuestal a 18 millones de pesos.

De La Maza Jiménez explicó que incluso el presupuesto de 2024 no fue suficiente para afrontar todos los compromisos de la Cruz Roja el año pasado. Además, precisó que llegan a sufrir retrasos de hasta 5 meses en las ministración es mensuales del presupuesto y que desde hace cuatro años los municipios no han dado aportaciones a la institución.

También mencionó que las ambulancias no se han renovado desde hace seis años, por lo que también solicitaron tres ambulancias nuevas.

Añadió que en 2024 se otorgaron 98 mil 477 servicios médicos; considerando el presupuesto de 12 millones, cada servicio habría tenido un costo de 113.73 pesos.

Mencionó también la posibilidad de gestionar un kit de primeros auxilios obligatorio para unidades de transporte público, algo que ya se ha implementado en 30 países.

Los legisladores integrantes de la Comisión de Salud señalaron que existe apertura para atender la solicitud, sin embargo, no aseguraron el cumplimiento de la misma.