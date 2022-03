Fabricará Gobierno medicamentos oncológicos; proceso arrancará en abril

El lunes o martes, podría arrancar el proceso de desarrollo de la Central de Mezclas, cien por ciento del gobierno estatal, que permitirá que no sea necesario esperar a que lleguen medicamentos de México, sino que será posible procesar medicamentos contra el cáncer, informó Ricardo Gallardo Cardona, gobernador



Explicó que ya hay autorización para fabricar los medicamentos en San Luis Potosí. La Central de Mezclas comenzará a operar a partir de la primera semana de abril, y por entonces ya será posible trabajar con medicamentos para atender el cáncer de niños y adultos.

Explica que, para él, es oxígeno, porque no todo lo compra el dinero, sino que, si bien se puede tener dinero para comprar el medicamento, si no hay permisos o no se cumple con la normatividad, nunca se habría podido conseguir la posibilidad de la Central de Mezclas.

Explicó que antes de echarle la culpa al Gobierno federal, era mejor que el gobierno local emprendiera su propia acción para atender los casos de cáncer, pero no había disposición por parte de las autoridades estatales.

La Central de Mezclas costará alrededor de 40 millones de pesos, y será necesario gastar otros 40 millones de pesos en las soluciones para la fabricación de los medicamentos.

"Hemos batallado mucho... no hemos querido conflictuar nos con la federación, porque si nos peleamos, menos van a llegar las cosas hoy en día está el Secretario de Salud en la Ciudad de México".

Lo citaron precisamente para ver el equipamiento del Insabi, y le pidieron varios requisitos de documentación

Dijo esperar que en la visita del titular de la Secretaría de Salud arroje el resultado que se desea, es decir, que llegue el equipamiento del hospital.