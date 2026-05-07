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Falla en pozo deja sin agua a 18 colonias

Por Flor Martínez

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Falla en pozo deja sin agua a 18 colonias

Desde el pasado fin de semana, vecinos de las colonias Praderas del Maurel, El Polvorín, Azaleas, entre otras, se encuentran sin suministro de agua potable, debido a una falla en el equipo de bombeo del pozo Praderas del Maurel, el cual abastece a cerca de 18 colonias, incluidas las ya mencionadas.

El pasado 4 de mayo, el organismo operador Interapas informó a través de sus canales oficiales sobre dicha avería; sin embargo, habitantes de estos sectores denunciaron que tampoco han recibido apoyo mediante pipas, por lo que se han visto obligados a comprar agua a particulares en cubetas, garrafones y tambos.

Olga, vecina de la zona afectada, señaló que en la colonia El Polvorín el servicio ha sido irregular desde hace varios años, aunque la situación se ha agravado en el último año, registrándose semanas completas sin suministro del vital líquido.

Asimismo, lamentó que en esta área habita un alto número de personas adultas mayores, quienes aseguró se mantienen al corriente en sus pagos, pese a lo cual no reciben un servicio eficiente. Esta situación, dijo, ha llevado a algunas familias a dejar de pagar sus recibos ante la falta de agua en la red.

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