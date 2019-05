Falta de experiencia de Federico Garza mantiene en aprietos a la Fiscalía: Hervert

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Rolando Hervert Lara, consideró que la falta de experiencia en materia penal del fiscal general del estado, Federico Arturo Garza Herrera, "mantiene en aprietos a la institución que a la fecha sigue sin dar resultados positivos".

Recordó que "el Fiscal General es Notario Público y ante el crecimiento que registra la inseguridad en el estado, ha dejado expuesta su falta de capacidad para resolver asuntos prioritarios para la ciudadanía".

El legislador añadió que "hoy en día no solo es necesario tener conocimiento del derecho penal, sino que el titular de la Fiscalía General sepa del actual sistema de justicia penal, ya que uno de los grandes retos de dicho sistema, es agilizar las investigaciones y así poder dar resultados a los gobernados en la investigación de los hechos con apariencia de delito".

"Esta situación no se ha dado, ya que existen investigaciones donde ni siquiera se ha mandado citar al presunto responsable, como es el caso de las denuncias realizadas por el alcalde Xavier Nava en contra de diversos funcionarios de la administración municipal pasada", añadió.

Indicó que "es lamentable que se pueda presumir entre la ciudadanía que el alcalde de la administración anterior Ricardo Gallardo Juárez, lo esté protegiendo el mismo Gobierno del Estado, y que el Fiscal por eso no actúa conforme a los principios que rigen el actual sistema de justicia penal".

Asimismo, manifestó que "si no hay delito que perseguir en contra de Gallardo Juárez, que resuelva y dé a conocer la resolución del no ejercicio de la acción penal".

El coordinador del PAN en el Congreso apuntó que "el Fiscal no ha dado resultados, no obstante que ya tiene suficiente tiempo en el cargo, y ahora está involucrado en un asunto donde, dicen, ocultó evidencia para perjudicar y/o favorecer a alguna parte, y eso es un tema delicado, ya que lo que quiere el ciudadano es que se haya justicia respecto a los hechos delictuosos, pero siempre llegando a la verdad de los hechos, no alterándolos, ya que si actúa así, todos somos vulnerables de que en la Fiscalía se siga trabajando de manera inquisitiva en lugar de llegar a la verdad de los hechos con apariencia de delito".