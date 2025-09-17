logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Falta de infraestructura frena al turismo en la Huasteca

Alexis Gutiérrez señaló que la región carece de capacidad hotelera e inversión para recibir más visitantes.

Por Martín Rodríguez

Septiembre 17, 2025 07:24 a.m.
A
Falta de infraestructura frena al turismo en la Huasteca

La Huasteca carece de capacidad hotelera, inversión privada y mejores líneas de transporte foráneo, factores que limitan el crecimiento turístico en la región, señaló Alexis Gutiérrez Salazar, touroperador vallense.

Explicó que la zona aún se mantiene "virgen" en materia de servicios, sobre todo para recibir turismo internacional, aunque el mercado nacional ha crecido y todavía tiene margen para desarrollarse.

Sobre el proyecto gubernamental de una "riviera Huasteca", cuestionó que no abarcaría a toda la región, sino a un tramo específico, lo que podría dejar fuera destinos con gran demanda como El Naranjo, Tamasopo y Aquismón. "Si no hay atractivos suficientes en esa franja, el plan puede fracasar y ser visto como una inversión tirada", advirtió.

Consideró positivo que se impulse la parte cultural y las costumbres de la zona, pero pidió que el proyecto se acompañe de infraestructura de hospedaje y transporte, pues de lo contrario los visitantes no tendrán cómo trasladarse ni dónde quedarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque expresó confianza en el trabajo de Yolanda Cepeda, titular de la Secretaría de Turismo, advirtió que "detrás de ella puede haber indicaciones de superiores que no siempre sean las mejores, pero tendrá que realizarlas".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Falta de infraestructura frena al turismo en la Huasteca
Falta de infraestructura frena al turismo en la Huasteca

Falta de infraestructura frena al turismo en la Huasteca

SLP

Martín Rodríguez

Alexis Gutiérrez señaló que la región carece de capacidad hotelera e inversión para recibir más visitantes.

Poder Judicial advierte que se necesitarán más recursos
Poder Judicial advierte que se necesitarán más recursos

Poder Judicial advierte que se necesitarán más recursos

SLP

Martín Rodríguez

La magistrada presidenta advirtió que en 2026 deberán ejercerse recursos para iniciar el proceso de implementación.

Gobierno ajustará becas y apoyos de 8 mil sindicalizados
Gobierno ajustará becas y apoyos de 8 mil sindicalizados

Gobierno ajustará becas y apoyos de 8 mil sindicalizados

SLP

Martín Rodríguez

El ajuste salarial del 3% retroactivo a mayo será acompañado de incrementos proporcionales en becas, transporte y otros apoyos.

SEGE asegura que bono a maestros será pagado
SEGE asegura que bono a maestros será pagado

SEGE asegura que bono a maestros será pagado

SLP

Martín Rodríguez

SEGE reconoció un error en el envío de nóminas y aseguró que el pago ya está en trámite