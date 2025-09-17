Falta de infraestructura frena al turismo en la Huasteca

La Huasteca carece de capacidad hotelera, inversión privada y mejores líneas de transporte foráneo, factores que limitan el crecimiento turístico en la región, señaló Alexis Gutiérrez Salazar, touroperador vallense.

Explicó que la zona aún se mantiene "virgen" en materia de servicios, sobre todo para recibir turismo internacional, aunque el mercado nacional ha crecido y todavía tiene margen para desarrollarse.

Sobre el proyecto gubernamental de una "riviera Huasteca", cuestionó que no abarcaría a toda la región, sino a un tramo específico, lo que podría dejar fuera destinos con gran demanda como El Naranjo, Tamasopo y Aquismón. "Si no hay atractivos suficientes en esa franja, el plan puede fracasar y ser visto como una inversión tirada", advirtió.

Consideró positivo que se impulse la parte cultural y las costumbres de la zona, pero pidió que el proyecto se acompañe de infraestructura de hospedaje y transporte, pues de lo contrario los visitantes no tendrán cómo trasladarse ni dónde quedarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque expresó confianza en el trabajo de Yolanda Cepeda, titular de la Secretaría de Turismo, advirtió que "detrás de ella puede haber indicaciones de superiores que no siempre sean las mejores, pero tendrá que realizarlas".