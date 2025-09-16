logo pulso
ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

AGRADABLE BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A

Rocío de la Vega Ortuño y Johan Werge Sánchez unirán sus vidas por amor.

Con éste motivo, reciben de la familia y amigos los mejores deseos de felicidad.

Les ofrecen algunas reuniones para despedirlos de la soltería.

Una de las más especiales y atractivas la organizó su futura suegra Betilú Sánchez, a fin de darle a la prometida de su hijo una cálida y cariñosa bienvenida su familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Seleccionó, una serie de detalles y atractivos de buen gusto que cautivaron y sorprendieron a la futura novia, al igual que a la selecta concurrencia.

Ahí, Rocío Ortuño Calderón compartió la felicidad de su hija.

La atmósfera, plena de emoción y felicidad.

