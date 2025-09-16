ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE
AGRADABLE BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO
Galeria
1/3
Rocío de la Vega Ortuño y Johan Werge Sánchez unirán sus vidas por amor.
Con éste motivo, reciben de la familia y amigos los mejores deseos de felicidad.
Les ofrecen algunas reuniones para despedirlos de la soltería.
Una de las más especiales y atractivas la organizó su futura suegra Betilú Sánchez, a fin de darle a la prometida de su hijo una cálida y cariñosa bienvenida su familia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Seleccionó, una serie de detalles y atractivos de buen gusto que cautivaron y sorprendieron a la futura novia, al igual que a la selecta concurrencia.
Ahí, Rocío Ortuño Calderón compartió la felicidad de su hija.
La atmósfera, plena de emoción y felicidad.
no te pierdas estas noticias
ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE
Maru Bustos
AGRADABLE BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO