Falta de pago hace válida huelga del 13

El secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Manuel Lozano Nieto, reconoció la validez de la huelga declarada por trabajadores de Televisora Potosina, Canal 13, y mencionó que si bien el conflicto se desahoga ante la Junta de Conciliación y Arbitraje federal, el gobernador Juan Manuel Carreras López ha dado instrucciones de dar seguimiento al tema.

"Tenemos aquí una falta de cumplimiento en el pago de salarios y prestaciones. Ya tiene un rato, probablemente más de un año o año y medio, pero sí: Todo el tiempo hemos buscado intervenir, si bien es un procedimiento que se lleva ante la autoridad federal por tratarse de un medio de comunicación, sí hemos estado dándole seguimiento e interviniendo por instrucciones del Gobernador, buscando la conciliación", dijo el titular de la Secretaría del Trabajo del estado.

"Hemos platicado mucho con el sindicato y con los directivos de la empresa, pero aquí el problema de fondo es la falta de liquidez. Esa es la realidad. No ha habido manera de que tengan los recursos económicos para poder solventar los reclamos de los trabajadores. No desconocen el adeudo. No desconocen sus obligaciones, pero lo que no tienen es liquidez para poder saldar esto", añadió.