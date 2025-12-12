Falta de personal retrasa trabajo del STJE, dice Zarazúa
Dice la presidente que no hay reserva de secretarios ni de actuarios
Derivado de varias jubilaciones y la inexistencia de reserva en algunos cargos, en la actualidad existe rezago en juzgados de diferente materia, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Explicó que se carece de reserva de secretarios de acuerdos y actuarios, cuyos profesionales se encargan de desahogar todo el procedimiento de un juicio.
Por ende, actualmente los juzgados solo trabajan con un secretario de acuerdos, deficiencia que genera retraso en los procesos jurisdiccionales.
"Hubo mucha jubilación. Entonces ¿qué pasa con eso?, que los juicios se no están retardando", admitió la magistrada presidenta.
En entrevista, refirió que ya sostuvo una reunión con el Órgano de Administración, cuya instancia se encargará de emitir una convocatoria para el concurso de la contratación del personal faltante.
"¿Qué significa reserva? No tenemos a quién nombrar, porque debe haber acreditado un examen. Sí traemos un cuello de botella en esta parte. La idea es erradicarlo lo antes posible", expuso.
Matizó que todavía no se define cuál es el número de contrataciones, debido a que el déficit de personal no se concentra solo en la capital, sino también al interior del estado.
