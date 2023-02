Faltan antigripales en el sector privado

Continúa la escasez a nivel comercial de antigripales y antibióticos para tratar enfermedades respiratorias, debido a la falta de producción, confirmó el titular de los Servicios de Salud estatales, Daniel Acosta Díaz de León, pero negó que esa situación se esté presentando en el sector salud público.

“Hay un fenómeno que está ocurriendo a nivel comercial, que es el desabasto de algunos medicamentos, como son algunos antigripales y algunos antibióticos, tales como la cefalotina, que es un recurso que se utiliza mucho en hospitales, no hay, no hay producción, por poner un ejemplo, pero sí es real la falta de medicamentos que son de uso común y la población lo percibe”, relató.

Agregó que en el sector salud público se puede presentar el desabasto de algunas claves de medicamentos, pero ese problema de escasez no se había visto que impactara a las farmacias privadas, por lo que es un fenómeno nuevo.

Dijo que son varios factores los que pueden influir en el desabasto de algunos medicamentos a nivel comercial, como es la competencia entre las farmacéuticas, estrategias comerciales, la guerra en Ucrania y la pandemia de Covid-19.

“Lo bueno es que no es ninguno que no pueda ser suplido, porque a veces nos quedamos con la idea de que no hay paracetamol, pero tenemos diclofenaco u otros medicamentos, no hemos llegado al extremo de no tener los fármacos para la atención de la ciudadanía”, aseveró.

Lo anterior, luego de que el presidente de la sección especializada en farmacias de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), capítulo San Luis Potosí, Javier Ramírez, diera a conocer que las farmacias del sector privado enfrentan crisis por desabasto de medicamentos, como paracetamol o metamizol sódico, así como algunos pediátricos.