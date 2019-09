Faltan estrategias para el combate al delito: especialista

Lo que falla para combatir los delitos, invariablemente es la coordinación entre cuerpos de policía, pero también falla con los agentes del Ministerio Público, con los peritos y las policías de investigación, para garantizar que una investigación concluya en forma exitosa, advirtió María de los Ángeles Fromow Rangel, ex secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Oral y Adversarial de la Secretaría de Gobernación.

Explicó que no existe una política criminal no sólo por cuestión de datos sobre estadísticas, sino de verdadero análisis de los fenómenos delictivos para diseñar estrategias efectivas, puesto que no basta con los datos por sí solos.

Explicó que sólo a través de estrategias efectivas puede reducirse en verdad la incidencia delictiva y entrar en coordinación entre todas las áreas operadoras del sistema penal, entre las que incluyen policía de prevención, policía de reacción, policía de investigación, áreas científicas y Ministerio Público.

Informó que por ejemplo, frecuentemente el Ministerio Público no entiende el nuevo rol del policía, como proveedor de información que puede obtener a través de los mecanismos tecnológicos innovadores tales como el Centro de Coordinación, Control, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5-i2) en San Luis Potosí, y centros de integración y de inteligencia que están surgiendo en todo el país.

Explicó que esa información debe servir no sólo para el combate, sino también para la prevención de la delincuencia, uno de los aspectos que es necesario atender.

Con respecto al freno al avance de la delincuencia, que según datos del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, da el lugar número 21 a San Luis Potosí a nivel república, dijo que también las empresas deben contribuir con la seguridad interior y exterior, como mínimo conociendo e investigando quién es su personal, quiénes sus proveedores, de dónde y quiénes son sus clientes, el área en que se desempeñan, e incluso su situación fiscal para casos de prevención de lavado de dinero.